Москва5 июнВести.В следующем году с регионального самолета Ил-114-300 будут сняты ограничения по взлету и посадке на грунтовые аэродромы. Об этом ИС "Вести" заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
Министр на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отметил, что снятие ограничений с нового самолета существенно расширит географию его эксплуатации.
В следующем году мы снимаем с них ограничения по приземлению и взлету с грунта. И это существенно расширит нашу географию в части аэродромов, на которые мы сможем приземляться, с которых сможем взлетатьсказал он
По словам Алиханова, самолет получился лучше иностранных аналогов - он летает на 1200 километров и будет востребован на Дальнем Востоке и севере России. Недавно Ил-114-300 завершил испытания, практически долетев до Северного полюса.
На торжественном мероприятии ПМЭФ были вручены сертификаты на Ил-114-300 и двигатель ПД-8. Это позволит запустить их серийное производство.