Алиханов: самолету Ил-114-300 снимут ограничения по взлету с грунта в 2027 году

Ил-114-300 скоро разрешат взлетать с грунтовых полос Алиханов: самолету Ил-114-300 снимут ограничения по взлету с грунта в 2027 году

Москва5 июн Вести.В следующем году с регионального самолета Ил-114-300 будут сняты ограничения по взлету и посадке на грунтовые аэродромы. Об этом ИС "Вести" заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Министр на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отметил, что снятие ограничений с нового самолета существенно расширит географию его эксплуатации.

В следующем году мы снимаем с них ограничения по приземлению и взлету с грунта. И это существенно расширит нашу географию в части аэродромов, на которые мы сможем приземляться, с которых сможем взлетать сказал он

По словам Алиханова, самолет получился лучше иностранных аналогов - он летает на 1200 километров и будет востребован на Дальнем Востоке и севере России. Недавно Ил-114-300 завершил испытания, практически долетев до Северного полюса.

На торжественном мероприятии ПМЭФ были вручены сертификаты на Ил-114-300 и двигатель ПД-8. Это позволит запустить их серийное производство.