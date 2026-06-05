Росавиация выдала сертификаты на Ил-114-300 и двигатель ПД-8 для "Суперджета"

Самолет Ил-114-300 получил сертификат Росавиации Росавиация выдала сертификаты на Ил-114-300 и двигатель ПД-8 для "Суперджета"

Москва5 июн Вести.На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) состоялась церемония вручения сертификатов типа на региональный самолет Ил-114-300 и новый двигатель ПД-8, предназначенный для лайнера "Суперджет". Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

Получение сертификатов открывает путь к серийному выпуску обеих машин. Документы на полях ПМЭФ вручил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

Первый вице-премьер Денис Мантуров, присутствовавший на церемонии, заявил, что предприятия Ростеха провели глубокую модернизацию практически всех систем воздушного судна Ил-114-300.

Самолет исполнен в базовой компоновке на 66 мест. Оснащен новыми российскими турбовинтовыми двигателями, современной авионикой, цифровым пилотажно-навигационным комплексом и эргономичным интерьером пассажирского салона. За этими и многими другими решениями стоит кропотливая работа наших конструкторов, инженеров, технологов, программистов и промышленных дизайнеров подчеркнул он

Самолет Ил-114-300 придет на смену устаревшим Ан-24 и Ан-26. Он способен работать в широком диапазоне климатических зон — от Арктики до тропиков, а также садиться на небольших аэродромах с короткими взлетно-посадочными полосами. В рамках ПМЭФ были также подписаны документы лизинга на поставку первых трех самолетов до 2027 года.

Отдельно Мантуров остановился на двигателе ПД-8, разработка которого велась силами "ОДК-Сатурн". Он напомнил, что в мире на создание подобных изделий уходит порядка 12 лет, но Россия справилась за вдвое меньшее время. Выданный сертификат подтверждает соответствие ПД-8 нормам летной годности и техническим параметрам.

В ближайшем будущем в коммерческую эксплуатацию должен поступить и полностью импортозамещенный "Суперджет-100" с новым двигателем.

Ранее глава ОАК Вадим Бадеха заявил, что российские конструкторы создают прототип сверхзвукового пассажирского самолета. По его словам, работа ведется уже не на бумаге, а в "железе".