Москва22 маяВести.Российский пассажирский самолет Ил 114-300 будет представлен в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом заявил участник программы "Время героев", замглавы Луховицкого авиационного завода (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха) Денис Погодин.
Он рассказал, что возглавляет программу Ил-114.
На Петербургском экономическом форуме мы планируем показать самолет и были бы очень рады, если бы вы нашли возможность и посмотрели бы личносказал Погодин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
На прошлой неделе Ростех объявил о завершении дополнительного этапа сертификационных испытаний Ил-114-300 в Арктической зоне.