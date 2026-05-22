Пассажирский самолет Ил 114-300 покажут на ПМЭФ

Москва22 мая Вести.Российский пассажирский самолет Ил 114-300 будет представлен в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом заявил участник программы "Время героев", замглавы Луховицкого авиационного завода (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха) Денис Погодин.

Он рассказал, что возглавляет программу Ил-114.

На Петербургском экономическом форуме мы планируем показать самолет и были бы очень рады, если бы вы нашли возможность и посмотрели бы лично сказал Погодин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным

На прошлой неделе Ростех объявил о завершении дополнительного этапа сертификационных испытаний Ил-114-300 в Арктической зоне.