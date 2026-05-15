Самолет Ил-114-300 прошел испытания в Арктике

Москва15 мая Вести.Ростех объявил о завершении дополнительного этапа сертификационных испытаний турбовинтового регионального самолета Ил-114-300 в Арктической зоне. Тесты в районе архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа проводились, чтобы оценить возможность эксплуатации самолета в Арктике, говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

Самолет долетел практически до Северного полюса: до "нулевой отметки" оставалось около 100 км, отмечается в сообщении.

Работу по расширению географии использования Ил-114-300 будут продолжать: запланированы испытания на высокие температуры и эксплуатацию самолета с грунтовых взлетно-посадочных полос.

Ил-114-300 создан для развития регионального авиасообщения. Самолет построен полностью из отечественных комплектующих и оснащен двигателями ТВ7-117СТ-01.

