Глава ОАК: прототип сверхзвукового пассажирского самолета уже есть "в железе" Глава ОАК: в РФ работают над прототипом сверхзвукового пассажирского самолета

Москва3 июн Вести.В России ведется работа над созданием прототипа сверхзвукового пассажирского самолета. Об этом рассказал в интервью ТАСС глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Вадим Бадеха.

Да, такие работы ведутся в НИЦ им. Жуковского, мы активно помогаем. Они ведутся уже не на бумаге, а в "железе". Прототип такого самолета в работе, и мы верим, что у НИЦ Жуковского эти работы увенчаются успехом отметил Бадеха

Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации заявил, что потребуется не менее 7-10 лет для того, чтобы создать российский дальнемагистральный самолет. Он пояснил, что работа над созданием воздушного судна ведется на уровне исследований и определения облика. Также стоит учитывать будущие требования и тенденции, добавил Бадеха.