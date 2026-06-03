В ОАК назвали сроки создания дальнемагистрального самолета: 7-10 лет ОАК: на разработку российского дальнемагистрального самолета уйдет 7-10 лет

Москва3 июн Вести.Не менее 7-10 лет потребуется для того, чтобы создать российский дальнемагистральный самолет. Об этом сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Вадим Бадеха.

В беседе с ТАСС он подчеркнул, что работы по созданию воздушного судна ведутся на уровне исследований и определения облика.

Такая машина в российском парке нужна. Сегодня мы завершаем согласование технических требований к ней и ожидаем, что будут организованы соответствующие работы рассказал Бадеха

По его словам, при создании самолета нужно ориентироваться на будущие требования и тенденции.

Процесс создания самолета - это не менее 7-10 лет. На рынке будут уже другие машины заявил глава ОАК

Бадеха также отметил, что азиатские страны проявляют интерес к российским гражданским самолетам. Он добавил, что российские пассажирские самолеты смогут конкурировать с западными воздушными судами при выходе на высокую серийность.