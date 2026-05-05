Алиханов заявил, что для создания самолета с нуля нужно потратить более 20 лет

Алиханов раскрыл, за какой срок можно с нуля создать самолет Алиханов заявил, что для создания самолета с нуля нужно потратить более 20 лет

Москва5 мая Вести.Создание современного авиалайнера без применения наработок из мировой практики потребует очень много времени, не хватит даже двух десятков лет. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.

В интервью РИА Новости он дал свою оценку идее отказаться от известных мировых технологий для создания самолета с нуля.

Если у вас ничего не было для создания лайнера и вы решили построить с нуля все системы, двигатели, планер, аэродинамику и так далее, вам и 20 лет не хватит подчеркнул Алиханов

Он также напомнил, что подобные проекты уже пытались реализовать в других странах. Японская Mitsubishi потерпела неудачу в попытках создать оригинальный самолет. Компания понесла многомиллиардные убытки, а первый образец не смог подняться в воздух.

Ранее Алиханов рассказал, что на выявление только "детских болезней" нового самолета может уйти три–четыре года. Речь идет о недостатках, котроые выявляются в ходе эксплуатации и устраняются в рамках последующих модернизации лайнера.