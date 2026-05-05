Москва5 маяВести.Создание современного авиалайнера без применения наработок из мировой практики потребует очень много времени, не хватит даже двух десятков лет. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.
В интервью РИА Новости он дал свою оценку идее отказаться от известных мировых технологий для создания самолета с нуля.
Если у вас ничего не было для создания лайнера и вы решили построить с нуля все системы, двигатели, планер, аэродинамику и так далее, вам и 20 лет не хватитподчеркнул Алиханов
Он также напомнил, что подобные проекты уже пытались реализовать в других странах. Японская Mitsubishi потерпела неудачу в попытках создать оригинальный самолет. Компания понесла многомиллиардные убытки, а первый образец не смог подняться в воздух.
Ранее Алиханов рассказал, что на выявление только "детских болезней" нового самолета может уйти три–четыре года. Речь идет о недостатках, котроые выявляются в ходе эксплуатации и устраняются в рамках последующих модернизации лайнера.