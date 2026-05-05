Москва5 мая Вести.Между лечением "детских болезней" самолета и модернизацией борта достаточно сложно провести четкую грань, но под первыми имеются в виду те отказы, которые с наработкой возникают во время эксплуатации и их необходимо устранять. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Он отметил, что любой сертифицированный самолет — это живой организм. На протяжении всего жизненного цикла изделия постоянно совершенствуются технические характеристики, усовершенствуется эргономика, вносятся изменения.

"Детские болезни" — это те отказы, которые с наработкой возникают в процессе эксплуатации, и которые необходимо устранять пояснил министр

В интервью РИА Новости он отметил, что модернизация самолета никогда не останавливается, иначе конкурентоспособность такой машины будет утрачена. Такая доработка ведется на всем жизненном цикле борта, вплоть до списания. Выявление детских болезней занимает порядка 3-4 лет.

Лечение "детских болезней" происходит для того, чтобы нормально разлетать машину. Необходимо 3-4 года для того, чтобы действительно выявить все то, что не было учтено при проектировке отметил глава Минпромторга

Ранее в интервью ИС "Вести" Алиханов рассказал, что промышленность в России имеет колоссальные перспективы для развития. Он детально описал текущее состояние рынка отечественного легпрома, а также рассказал, какие предстоят изменения в данном секторе.