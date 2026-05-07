Москва7 мая Вести.Разработка широкофюзеляжного самолета в России никогда не прекращалась. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что на данный момент ведется разработка научно-технического задела для успешного начала опытно-конструкторских работ.

Разработка технологий всегда ведется, мы их никогда не останавливали заявил Алиханов

Он подчеркнул, что сейчас идет активное обсуждение требований к машине, чтобы удовлетворить запросы авиакомпаний.

Ранее министр сообщил, что полностью импортозамещенный самолет Superjet-100 начнет выполнять регулярные рейсы в России уже в конце 2026 года. Он также отметил, что для создания современного авиалайнера не хватит даже двух десятков лет, если отказаться от применения наработок из мировой практики.