Москва8 мая Вести.Опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию сверхзвукового гражданского самолета нового поколения могут начаться в период с 2035 по 2040 год. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Министр в интервью РИА Новости отметил, что сейчас в рамках научно-исследовательских работ ведется проектирование и изготовление демонстраторов технологий для будущего авиасудна. Основные исследовательские испытания запланированы на 2029–2030 годы.

Результаты исследований в этом направлении позволят перейти к стадии опытно-конструкторских работ по сверхзвуковому гражданскому самолету нового поколения в 2035–2040 годах, когда весь комплекс технологий, включая технологии силовой установки и комплекса бортового оборудования, будут доведены до определенного уровня технологической готовности сказал он

В конце апреля прошлого года национальный исследовательский центр "Институт имени Н. Е. Жуковского" впервые в мире провел испытания интеллектуальных технологий сверхзвукового гражданского самолета.

