Москва4 июнВести.Регулярные полеты нового регионального самолета Ил-114-300 могут начаться к концу 2026 года. Такой прогноз министр транспорта РФ Андрей Никитин дал в интервью ИС "Вести" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Глава Минтранса ответил на вопрос, когда новый самолет могут поставить на регулярные пассажирские рейсы.
Я думаю, до конца этого года это вполне возможноотметил Никитин
Также министр сообщил, что самолет Ил-114-300 могут доработать в дальнейшем, чтобы у него появилась возможность приземляться на грунтовые полосы.