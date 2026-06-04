Никитин допустил, что Ил-114-300 начнет выполнять регулярные рейсы до конца года

В Минтрансе назвали предположительную дату начала регулярных полетов Ил-114-300 Никитин допустил, что Ил-114-300 начнет выполнять регулярные рейсы до конца года

Москва4 июн Вести.Регулярные полеты нового регионального самолета Ил-114-300 могут начаться к концу 2026 года. Такой прогноз министр транспорта РФ Андрей Никитин дал в интервью ИС "Вести" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава Минтранса ответил на вопрос, когда новый самолет могут поставить на регулярные пассажирские рейсы.

Я думаю, до конца этого года это вполне возможно отметил Никитин

Также министр сообщил, что самолет Ил-114-300 могут доработать в дальнейшем, чтобы у него появилась возможность приземляться на грунтовые полосы.