Москва5 июн Вести.Для приобретения самолетов Ил-114-300 будет предусмотрено льготное финансирование. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Он рассказал, что главным помощником в финансировании приобретения этих самолетов станет Государственная транспортная лизинговая компания.

Мы сейчас подписали соглашение с ГТЛК, и эти машины, первые три, которые уходят в Арктику, они тоже построены при господдержке. Вы знаете, по поручению президента, у нас действует комплексная программа развития гражданской авиации. Она наполнена, собственно говоря, финансированием. Но мы сейчас обсуждаем вот эту вторую, третью серию самолетов, которые нам необходимо строить… Мы обеспечим льготное финансирование через структуры, которые подведомственны Министерству транспорта заявил Алиханов

Ранее Алиханов сообщил, что в следующем году с регионального самолета Ил-114-300 будут сняты ограничения по взлету и посадке на грунтовые аэродромы.