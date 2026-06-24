Мантуров: Ил-114 будут передаваться коммерческим заказчикам в этом году

Мантуров сообщил, когда самолеты Ил-114 передадут коммерческим заказчикам Мантуров: Ил-114 будут передаваться коммерческим заказчикам в этом году

Москва24 июн Вести.Импортозамещенные самолеты Ил-114 начнут передавать коммерческим заказчикам уже в этом году, сообщил ИС "Вести" первый вице-премьер Денис Мантуров.

По его словам, лайнер получил сертификат на выполнение полетов.

Что касается Ил-114, сертификат получен, и в этом году будут передаваться самолеты уже коммерческим заказчикам отметил Мантуров

Также вице-премьер рассказал, что отечественный самолет "Суперджет-100" находится на завершающей стадии по сертификации. Эта работа может быть закончена в конце текущего года или в начале следующего..