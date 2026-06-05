Мантуров: поставки Ил-114-300 один год будут меньше плановых из-за сертификации

Мантуров объяснил, почему поставки Ил-114-300 один год будут меньше плановых Мантуров: поставки Ил-114-300 один год будут меньше плановых из-за сертификации

Москва5 июн Вести.Поставки Ил-114-300 один год будут меньше плановых из-за сертификации. Об этом ИС "Вести" заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров.

По его словам, этот самолет обладает большим потенциалом для выполнения специальных задач в интересах Министерства обороны. В частности, он отметил возможность перевозки местных грузов при условии наличия боковой широкой створки для погрузки паллет.

Один год, возможно, будет уменьшение поставок — это в связи с тем, что контрактация, она была оторвана от процесса завершения сертификационных процедур. Но с 2029 года, даже, я надеюсь, что с 2028-го она ритмично будет нарастать в объемах сказал Мантуров

Ранее первый вице-премьер России в ходе Петербургского международного экономического форума заявил о значительных перспективах нового самолета Ил-114-300.