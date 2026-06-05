Москва5 июн Вести.Первый вице-премьер России Денис Мантуров в ходе Петербургского международного экономического форума заявил о значительных перспективах нового самолета Ил-114-300. По его словам, машина обладает высоким потенциалом не только в гражданском секторе, но и при выполнении специальных задач в интересах Минобороны РФ.

У этой машины еще хорошие перспективы с точки зрения специальных задач для министерства обороны, ну и в том числе версии для перевозки местных грузов, если будет боковая широкая створка, которая будет позволять загружать туда палеты подчеркнул Мантуров

Важным событием форума стала официальная выдача сертификата типа на Ил-114-300, что открывает путь к серийной эксплуатации.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявлял, что по своим летно-техническим характеристикам модернизированный турбовинтовой лайнер превосходит существующие зарубежные аналоги.