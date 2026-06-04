Алиханов: в 2026 г. поставят 4 самолета Ту-214, один уже передан в эксплуатацию

Алиханов рассказал о поставке в 2026 году четырех самолетов Ту-214 Алиханов: в 2026 г. поставят 4 самолета Ту-214, один уже передан в эксплуатацию

Москва4 июн Вести.В 2026 году планируется поставка четырех импортозамещенных самолетов Ту‑214, один уже передан в эксплуатацию. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов агентству ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, на данный момент обсуждается поставка самолетов авиакомпании Red Wings, кроме того, производителем рассматривается возможность поставок для авиакомпании S7.

В 2026 году планируется поставить 4 самолета, первый из них уже передан в эксплуатацию заявил министр

Ранее глава государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что в сертификат типа для самолета Ту-214 внесли существенные изменения. По его словам, теперь воздушное судно может взаимодействовать с новыми российскими системами безопасности.