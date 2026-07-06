Авиакомпания S7 ведет переговоры с ОАК о приобретении около 100 самолетов Ту-214 Алиханов: S7 намерена приобрести от 70 до 100 самолетов Ту-214

Москва6 июл Вести.Авиакомпания S7 намерена приобрести около 100 импортозамещенных среднемагистральных самолетов Ту-214, сейчас ведутся переговоры с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в Ростех), заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в интервью ИС "Вести".

Компания ОАК ведет переговоры с [Владиславом] Филевым, это компания S7. Они планируют приобрести от 70 до 100 самолетов [Ту-214]. Сейчас определяются с условиями этой поставки, с условиями лизинга и многими другими коммерческими вопросами сказал Алиханов

Ранее глава ОАК Вадим Бадеха сообщил, что поставки самолетов Ту-214 в авиакомпании начнутся с 2027 года, в настоящее время самолеты выпускаются в интересах спецзаказчиков.