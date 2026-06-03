ОАК: Индия заинтересована в закупке 100-200 самолетов Ил-114-300 и SJ-100

ОАК: Индия может закупить 100-200 российских самолетов Ил-114-300 и SJ-100 ОАК: Индия заинтересована в закупке 100-200 самолетов Ил-114-300 и SJ-100

Москва3 июн Вести.Индийские авиакомпании могут закупить до 200 российских самолетов Ил-114-300 и SJ-100, заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Вадим Бадеха в интервью ТАСС.

Первой проявила серьезный интерес к российской авиатехнике Индия. Мы участвовали в Wings India, где показали SJ-100 и Ил-114-300. Индийские авиакомпании заявили спрос на Ил-114-300 и SJ-100, речь идет о 100-200 самолетах приводит ТАСС слова Бадехи

Индия испытывает серьезную потребность в таких самолетах. ОАК подписала с индийской компанией HAL соглашение о возможном лицензионном производстве SJ-100 в Индии, уточнил Бадеха.

Производство первого самолета SJ-100 в Индии могут начать через три года. Бадеха назвал "хорошим темпом" выпуск 20-40 самолетов в год, а в целом индийский рынок нуждается в 200-300 SJ-100.

ОАК считает, что выпуск Ил-114-300 также нужно локализовать в Индии. Компания заключила предварительное соглашение о поставке шести Ил-114-300 с индийской компанией Flamingo Aerospace.