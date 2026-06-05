Москва5 июн Вести.По предварительным подсчетам, авиакомпании уже планируют заказать 72 единицы нового самолета Ил-114-300. Об этом ИС "Вести" сообщил глава Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров.

Он добавил, что в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили о планах производства до 12 единиц нового самолета в год.

Запрос на эти машины довольно высокий, потому что она придет на замену парка Ан-24, Ан-26. И авиакомпании по предварительным подсчетам Росавиации планируют обеспечить заказ на 72 машины. Коллеги из Объединенной авиастроительной корпорации, должны в следующем году нарастить мощности производства этих машин до 12 в год. Поэтому будем ждать. Мы на этом, безусловно, не останавливаемся. Понимаем, что эта машина также будет предназначаться и в грузовом сегменте. Эту историю тоже на сегодняшний день рассматриваем с субъектами рассказал Ядров

Ранее Ядров рассказал о производстве двигателей ПД-8. По его словам оно может достигать 30 в год.