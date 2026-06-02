Поставки новых Ил-114 начнутся в этом году Глава ОАК Бадеха: в России смогут выпускать до 12 самолетов Ил-114 в год

Москва2 июн Вести.Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) сможет производить от 6 до 12 самолетов Ил-114-300 в год. Объем выпуска будет зависеть от спроса, заявил гендиректор ОАК Вадим Бадеха.

В интервью ТАСС он рассказал, что первые образцы нового лайнера будут произведены позднее в этом году.

Плановый объем выпуска оцениваем от 6 до 12 в год в зависимости от спроса. Проблем с выпуском этой машины мы не видим, первые самолеты будут произведены в этом году сказал Бадеха

Глава ОАК добавил, что за получение первой партии Ил-114-300 борются несколько регионов.

Ранее Бадеха рассказал, что ОАК приступила к разработке опытного образца истребителя 5-го поколения Су-75 Checkmate. Его создают для Минобороны и иностранных заказчиков.