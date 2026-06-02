Москва2 июнВести.Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) приступила к разработке опытного образца истребителя 5-го поколения Су-75 Checkmate. Его создают для Минобороны и иностранных заказчиков. Об этом заявил гендиректор ОАК Вадим Бадеха.
В беседе с ТАСС он рассказал, что работы по Checkmate уже находятся на этапе постройки опытного образца.
Для нас начало производства современного однодвигательного истребителя пятого поколения очень важно, поскольку в силу ряда причин РФ с этого рынка за последние десятилетия ушла. Хотя в СССР произвели несколько десятков тысяч однодвигательных боевых самолетовсказал Бадеха
Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что создание нового самолета требует достаточно большого времени — в среднем от 10 до 15 лет.