В ФСВТС заявили о работе России и Белоруссии над истребителем Су-75 Checkmate

Москва28 мая Вести.Российская Федерация и Белоруссия продолжают совместную деятельность в рамках проекта по созданию легкого однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate.

Об этом представители Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России сообщили на полях Первого международного форума по безопасности, пишет РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что партнерство с белорусскими коллегами носит разносторонний характер и включает в себя целый ряд совместных программ по проектированию и производству различной авиатехники, среди которых особое место занимает работа над Су-75.

Кроме того, специалисты ФСВТС опровергли мнение о том, что Checkmate рассматривается в качестве прямой альтернативы экспортной версии тяжелого двухдвигательного истребителя Су-57Э.

Ранее в Ростехе сообщили, что Су-75 Checkmate в ближайшее время выйдет на стендовые испытания.