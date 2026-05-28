Москва28 маяВести.Российская Федерация и Белоруссия продолжают совместную деятельность в рамках проекта по созданию легкого однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate.
Об этом представители Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России сообщили на полях Первого международного форума по безопасности, пишет РИА Новости.
В ведомстве пояснили, что партнерство с белорусскими коллегами носит разносторонний характер и включает в себя целый ряд совместных программ по проектированию и производству различной авиатехники, среди которых особое место занимает работа над Су-75.
Кроме того, специалисты ФСВТС опровергли мнение о том, что Checkmate рассматривается в качестве прямой альтернативы экспортной версии тяжелого двухдвигательного истребителя Су-57Э.
Ранее в Ростехе сообщили, что Су-75 Checkmate в ближайшее время выйдет на стендовые испытания.