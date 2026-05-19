Москва19 мая Вести.

Начались летные испытания прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления пояснил Мантуров

Ранее сообщалось, что истребители Су-57 уже успешно применяются в ходе специальной военной операции на Украине. В частности эти боевые машины запускают управляемые ракеты по целям в тылу ВСУ.