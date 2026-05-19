Бадеха: ОАК уверена в успехе двухместной версии Су-57 на мировых рынках

Москва19 мая Вести.Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) рассчитывает на успех двухместной модификации истребителя пятого поколения Су-57 на международных рынках. Об этом заявил генеральный директор корпорации Вадим Бадеха.

Он отметил, что Ростех работает над расширением функционала Су-57, который является передовым авиационным комплексом.

Уверен, что двухместная версия самолета будет значительно способствовать его успеху на зарубежных рынках сказал Бадеха, слова которого приводит пресс-служба ОАК

Многофункциональный комплекс Су-57 создан для поражения воздушных, наземных и морских целей в любых условиях, включая сложную помеховую обстановку. Малая заметность позволяет ему уничтожать цели даже при противодействии современных систем ПВО.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что стартовали летные испытания двухместного прототипа. Первый полет прошел успешно.