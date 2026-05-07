Ростех: в 2025 году встали на крыло сразу 2 легких вертолета

Чемезов рассказал, сколько вертолетов встали на крыло за прошлый год Ростех: в 2025 году встали на крыло сразу 2 легких вертолета

Москва7 мая Вести.Госкорпорация "Ростех" в 2025 году впервые подняла в воздух сразу два легких вертолета в импортозамещенном исполнении. Об этом сообщил глава компании Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Чемезов рассказал главе государства о двухдвигательном "Ансате" и однодвигательном Ми-34, которые оснащены современными российскими двигателями ВК-650В.

"Ансат" – это один из основных наших вертолетов, который используется в Национальной службе санитарной авиации. В ходе импортозамещения мы заменили не только двигатель, но и электронику, систему управления, конструкцию фюзеляжа. Сегодня он делается из карбона сказал он

Чемезов добавил, что в финальную стадию вошли сертификационные испытания, и в 2027 году планируется начать серийные поставки этого вертолета.

По словам гендиректора Ростеха, Ми-34 создавался как замена иностранным машинам — Robinson и Bell, которых в России эксплуатируется около 680. Новый отечественный вертолет призван решить проблему владельцев с ремонтом и поставками запчастей.

Ранее Чемезов доложил, что выручка госкорпорации за 2025 год составила чуть больше 4,5 триллиона рублей.