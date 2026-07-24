Глава Ростеха: уже подписаны контракты на поставку 18 самолетов МС-21

Чемезов: "Аэрофлот" в 2027-28 годах получит 18 самолетов МС-21 Глава Ростеха: уже подписаны контракты на поставку 18 самолетов МС-21

Москва24 июл Вести.Поставка авиакомпании "Аэрофлот" первых 18 самолетов МС-21 планируется в 2027-28 годах, контракты уже подписаны. Об этом сообщил ИС "Вести" генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

По его словам, первые самолеты планируется передать "Аэрофлоту" во втором полугодии 2027 года.

Всего у нас подписано контрактов на 18 машин. Первые 8 машин будут сданы в 2027 году, следующий, 2028 год - еще 10 машин сообщил глава Ростеха

Сегодня с производством первых 18 серийных импортозамещенных самолетов МС-21 на Иркутском авиационном заводе ознакомился президент России Владимир Путин.