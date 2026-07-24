Первый серийный импортозамещенный МС-21 готовят к первому полету

Импортозамещенный МС-21 готовится к первому полету Первый серийный импортозамещенный МС-21 готовят к первому полету

Москва24 июл Вести.Первый серийный импортозамещенный лайнер МС-21 готовят к первому полету на Иркутском авиационном заводе. Об этом сообщается в материалах к рабочей поездке президента России Владимира Путина в Иркутскую область.

Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21-310 в настоящее время готовится к первому полету на Иркутском авиационном заводе – филиале ПАО "Яковлев" следует из материалов

Уточняется, что в данный момент на заводе на разных стадиях сборки числятся 18 самолетов МС-21. Все они будут поставлены авиакомпании "Аэрофлот" в рамках действующего контракта.

24 июля президент России Владимир Путин находится с визитом в Иркутской области, в рамках которого приехал на Иркутский авиационный завод. Главу государства сопровождают губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, руководитель Ростеха Сергей Чемезов и генеральный директор Иркутского авиационного завода Андрей Сойнов.

Ранее Путин осмотрел кабину первого серийного самолета МС-21.