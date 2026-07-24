Журналист Попов: РФ на грани перелома в авиаотрасли, едва не потерянной в 90-е

Найден ключевой кадр из поездки Путина в Иркутск Журналист Попов: РФ на грани перелома в авиаотрасли, едва не потерянной в 90-е

Москва24 июл Вести.Автор ИС "Вести" Евгений Попов в своем канале МАХ опубликовал яркий кадр из поездки президента РФ Владимира Путина в Иркутск. На снимке запечатлены первые серийные самолеты МС-21.

Владимир Путин на авиазаводе в Иркутске Фото: Кадр телеканала "Россия 24"

Ключевой стоп-кадр из поездки Путина в Иркутск. Первые серийные МС-21. В высокой стадии готовности уже 18 бортов. 3 машины уже летают (испытания). Новые лайнеры авиакомпании начнут получать в 2027. Уже скоро… Мы на грани перелома в отрасли, едва не потерянной в 90-е годы. Держим кулаки отметил Попов

Иркутский авиазавод, Владимир Путин осматривает Як-130М Фото: Кадр телеканала "Россия 24"

В ходе визита на Иркутский авиационный завод Путин поднялся в кабину МС-21. Летчики-испытатели "Яковлева" Александр Гуськов и Сергей Михайлюк доложили ему о подготовке к первому полету.