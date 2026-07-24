Москва24 июлВести.Общий объем инвестиций в реализацию проекта самолета МС-21 за 2019-2027 годы превышает 65 млрд рублей. Об этом сообщается в справочных материалах к рабочей поездке президента России Владимира Путина в Иркутскую область.
Уточняется, что инициатором проекта выступает Иркутский авиационный завод - филиал ПАО "Яковлев".
Производство среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета МС-21 … сроки реализации 2019-2027 гг., общий объем инвестиций 65,792 млрд. рублейотмечается в материалах
Вместимость самолета МС-21 составляет от 163 до 211 пассажиров. Завершение сертификации машины ожидается к концу 2027 года.
Ранее сообщалось, что Путин осмотрел кабину первого серийного самолета МС-21.