Кремль: объем средств в производстве МС-21 к 2027 году превысит 65 млрд рублей

Общий объем инвестиций в производство МС-21 до 2027 года превысит 65 млрд рублей Кремль: объем средств в производстве МС-21 к 2027 году превысит 65 млрд рублей

Москва24 июл Вести.Общий объем инвестиций в реализацию проекта самолета МС-21 за 2019-2027 годы превышает 65 млрд рублей. Об этом сообщается в справочных материалах к рабочей поездке президента России Владимира Путина в Иркутскую область.

Уточняется, что инициатором проекта выступает Иркутский авиационный завод - филиал ПАО "Яковлев".

Производство среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета МС-21 … сроки реализации 2019-2027 гг​​​., общий объем инвестиций 65,792 млрд. рублей отмечается в материалах

Вместимость самолета МС-21 составляет от 163 до 211 пассажиров. Завершение сертификации машины ожидается к концу 2027 года.

Ранее сообщалось, что Путин осмотрел кабину первого серийного самолета МС-21.