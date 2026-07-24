Москва24 июл Вести.Президент России Владимир Путин осмотрел кабину первого серийного самолета МС-21. Об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Владимир Путин поднялся в кабину первого серийного МС-21, где летчики-испытатели "Яковлева" Александр Гуськов и Сергей Михайлюк доложили ему о подготовке к первому полету говорится в публикации

24 июля Путин посещает Иркутский авиационный завод. Главу государства сопровождают губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, руководитель Ростеха Сергей Чемезов и генеральный директор Иркутского авиационного завода Андрей Сойнов.