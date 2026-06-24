Путин посидел за штурвалом МС-21 и оценил удобство его пассажирских кресел

Путин оценил удобство пассажирских кресел МС-21 и посидел за его штурвалом Путин посидел за штурвалом МС-21 и оценил удобство его пассажирских кресел

Москва24 июн Вести.Президент России Владимир Путин при осмотре новейшей российский авиатехники уделил особое внимание импортозамещенному среднемагистральному самолету МС-21.

Путин в среду приехал в город Жуковский Московской области и осмотрел образцы новой российской авиатехники на территории Летно-исследовательского института (ЛИИ) имени Громова - самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21.

Российский лидер внимательно ознакомился с устройством лайнера МС-21, его кабины и пассажирских салонов.

Путин, владеющий навыками пилотирования, расположился в кресле второго пилота и изучил комбинацию приборов.

Не обошел вниманием президент и удобства для пассажиров.

Удобное кресло, очень заметил он, сидя в кресле эконом-класса

В настоящее время МС-21 находится на этапе сертификационных испытаний, их завершение запланировано на 2027 год. Как отметил главный конструктор самолета Виталий Нарышкин, этот лайнер признан самым современным в мире, а большинство его систем не имеют аналогов.