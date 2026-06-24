Москва24 июнВести.Президент России Владимир Путин при осмотре новейшей российский авиатехники уделил особое внимание импортозамещенному среднемагистральному самолету МС-21.
Путин в среду приехал в город Жуковский Московской области и осмотрел образцы новой российской авиатехники на территории Летно-исследовательского института (ЛИИ) имени Громова - самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21.
Российский лидер внимательно ознакомился с устройством лайнера МС-21, его кабины и пассажирских салонов.
Путин, владеющий навыками пилотирования, расположился в кресле второго пилота и изучил комбинацию приборов.
Не обошел вниманием президент и удобства для пассажиров.
Удобное кресло, оченьзаметил он, сидя в кресле эконом-класса
В настоящее время МС-21 находится на этапе сертификационных испытаний, их завершение запланировано на 2027 год. Как отметил главный конструктор самолета Виталий Нарышкин, этот лайнер признан самым современным в мире, а большинство его систем не имеют аналогов.