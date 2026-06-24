Летчик-испытатель рассказал об удобствах для пилотов в российском лайнере SJ-100

"Можно выпить чай и сделать записи": летчик об удобствах в лайнере SJ-100 Летчик-испытатель рассказал об удобствах для пилотов в российском лайнере SJ-100

Москва24 июн Вести.Импортозамещенный самолет "Суперджет-100" (SJ-100) стал удобнее для пилотов – появился столик и расширенный дисплей. О других нововведениях рассказал ИС "Вести" заслуженный летчик-испытатель Леонид Чикунов.

По его словам, пилот прямо во время выполнения рейса теперь может заполнить документацию, сделать необходимые записи и даже выпить чай – для этого был создан специальный столик в кабине летчика.

На этой машине появились расширенные дисплеи, появился столик…. В полете есть необходимость хотя бы выпить стакан чая и сделать необходимые записи. Потом, когда диспетчер дает диспетчерскую информацию – диспетчерская информация, как правило, очень длинная… Это надо где-то записать, потому что сразу эту фразу не запомнить. Поэтому на столике быстро-быстро записал… ответил, запрограммировал и полетел рассказал Чикунов

Летчик-испытатель также сообщил, что изначально самолет планировался как региональный. Однако авиакомпании отметили необходимость создания лайнера для дальних полетов.

И мы из регионального самолета практически сделали магистральный самолет, который летает пять часов на дальность более 3 500 км с максимальной коммерческой загрузкой — 100 пассажиров отметил он

Президент России Владимир Путин 24 июня посетил город Жуковский в Московской области и осмотрел образцы новой российской авиатехники, в том числе с кресла пилота осмотрел кабину экипажа "Суперджета-100".