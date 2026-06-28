Москва28 июн Вести.Летчики, которые пересели с Airbus и Boeing на Ил-114, восхищены российским импортозамещенным самолетом. Об этом рассказал заместитель начальника летно-испытательного центра, летчик-испытатель АО "Ил" Сергей Сухарь в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Зарубин отметил, что раньше российские компании настороженно относились к отечественным самолетам и не хотели брать их в свой парк, и уточнил, поменялось ли их мнение.

Полетят, они уже летают. И ребята приходили с Airbus, с Boeing, они восхищены этим самолетом. И все рады, что у России появился такой самолет ответил Сухарь

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию авиации отметил, что уровень новых российских самолетов SSJ-100, МС-21 и Ил-114 очень хороший. Глава государства напомнил, что из-за санкционных ограничений в авиастроении России пришлось импортозаместить всю авиатехнику, и это удалось сделать.