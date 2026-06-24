Москва24 июн Вести.Новые российские самолеты Ил-114-300 могут прийти на замену устаревшим пассажирским лайнерам Ан-24 и Ан-25 на Дальнем Востоке и в Сибири, сообщил в беседе с ИС "Вести" шеф-пилот авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина Сергей Сухарь.

Он обратил внимание, что Ил-114-300 – самолет, предназначенный для перевозки пассажиров на небольшие расстояния внутри регионов.

В первую очередь его ждут регионы. Это региональный самолет, предназначенный для перевозки пассажиров на небольшие расстояния. У нас провал в настоящее время на Дальнем Востоке, на севере. Старые самолеты Ан-24, Ан-26 уже свой срок службы изжили. Вот этот самолет - прекрасная им замена сказал Сухарь

По словам пилота, новая модель в два раза ниже расходует топливо, в отличие от самолетов типа Ан-24 и Ан-26. Также, как отметил Сухарь, Ил-114-300 намного тише и комфортнее для пассажиров.

Этот самолет можно сравнить с реактивным лайнером по уровню шума в кабине в полете. Нет такой вибрации, как на тех самолетах. То есть по уровню комфорта пассажиров он очень намного их превосходит. И плюс современная авионика… Это единственный самолет в мире, на котором используются три инерциальные системы для навигации, которые способны выполнять полеты без наличия спутника. То есть все остальные самолеты нуждаются в постоянной спутниковой коррекции, на этом самолете можно летать без спутника пояснил он

Самолет уже прошел полный цикл сертификации, отметил шеф-пилот. Уже в этом году судно может начать перевозить пассажиров, добавил он.

Ранее в Росавиации сообщили, что практически все российские региональные авиакомпании заинтересованы в эксплуатации нового самолета Ил-114-300. Спрос на новое судно на сегодняшний день составляет около 72 машин до 2030 года.