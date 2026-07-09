Росавиация ждет, что заказчики Ил-114 получат машины с необходимыми параметрами

Ограничения на Ил-114 снимут после предоставления всех сертификатов Росавиация ждет, что заказчики Ил-114 получат машины с необходимыми параметрами

Москва9 июл Вести.Разработчик самолета Ил-114-300 уже направил заявки по снятию ряда ограничений выданного сертификата. Росавиация рассчитывает, что компании будут получать самолеты уже с необходимыми им параметрами.

Как отмечается в комментарии Росавиации, текущие ограничения на эксплуатацию самолета установлены на основании выполненных сертификационных работ и представленных разработчиком доказательных документов.

Разработчик - компания "Ил" - ведет активную работу над расширением ограничений карты данных сертификата, уже направил в Росавиацию заявки, проводит летные и наземные испытания сообщило ведомство

Некоторые характеристики, подчеркнули в Росавиации, требуют выполнения достаточно большого объема испытаний, которые разработчик обычно планирует и выполняет поэтапно.

Региональный пассажирский самолет Ил-114-300 - модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Он должен заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также французские и канадские самолеты аналогичного класса. Поставки начнутся в августе, первые самолеты получит Архангельский объединенный авиаотряд.