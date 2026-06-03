Директор "Ил" сообщил о подписании новых контрактов на поставку Ил-114-300 Производственная программа Ил-114-300 будет основываться на новых контрактах

Москва3 июн Вести.Производственная программа региональных самолетов Ил-114-300 будет формироваться под заказ на основе подписания новых контрактов. Об этом в интервью ИС "Вести" в рамках ПМЭФ сообщил управляющий директор компании "Ил" Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Даниил Бренерман.

Он отметил, что сейчас идет сборка первых трех серийных самолетов по контракту с Государственной транспортной лизинговой компанией.

В ближайшее время планируется новый контракт, и, соответственно, под заказ будем формировать производственную программу. Заводы готовы, кооперация достаточно широкая. Окончательная сборка самолета проходит в Луховицах в Подмосковье, … и большая кооперация как раз из Санкт-Петербурга, где мы сейчас находимся, которые сделали для нас замечательные двигатели рассказал Бренерман

Также он сообщил, что первые три самолета Ил-114-300 будут работать в северных регионах России, в частности, в Архангельской области.