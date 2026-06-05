Москва5 июн Вести.Первым получателем нового регионального самолета Ил-114-300 станет Второй архангельский авиаотряд. Как передает ТАСС, на ПМЭФ-2026 подписан договор лизинга с Государственной транспортной лизинговой компанией на три машины.

Передать первое воздушное судно авиаперевозчику планируется до конца 2026 года на условиях льготного лизинга благодаря мерам господдержки по линии Минпромторга и Минтранса.

Архангельская компания получит три таких машины в 2026-2027 годах говорится в сообщении

Ранее 5 июня на форуме прошла церемония вручения самолету сертификатов типа.

По словам и. о. руководителя авиаотряда Константина Абрамова, самолеты будут использовать в качестве пассажирских, а также для целей санитарной авиации. Ил-114-300 полетят по 11 маршрутам, в том числе в Санкт-Петербург, Мурманск, Нарьян-Мар, Соловки, Сыктывкар, Апатиты.

Важные составляющие сделки - обеспечение транспортной доступности и связанности регионов РФ, вывод на рынок и продвижение нового типа российских самолетов, а также снижение их стоимости в долгосрочной перспективе.

Подписан договор лизинга на первые три самолета, теперь главная задача - обеспечить серийное производство. У меня нет сомнений, что Ил-114-300 станет надежным и безопасным бортом для региональных перевозок… приводятся слова министра промышленности и торговли Антона Алиханова

Гражданская авиация играет ключевую роль в обеспечении транспортной связанности территории страны, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. В регионах, расположенных в зонах с экстремальными климатическими условиями, таких, как Дальний Восток, Сибирь и Крайний Север, авиация является критически важной инфраструктурой, отметил он.