Директор "Ил" рассказал, куда направят первые самолеты Ил-114-300 Первые Ил-114-300 отправят в Архангельск для работы в арктической зоне

Москва3 июн Вести.Первые три региональных самолета Ил-114-300 отправят в Архангельск для работы в арктической зоне России. Об этом в интервью ИС "Вести" в рамках ПМЭФ сообщил управляющий директор компании "Ил" Объединенной авиастроительной корпорации Даниил Бренерман.

В первую очередь, Ил-114-300 будет заменять старые самолеты, в частности Ан-24, который эксплуатируется уже в течение 60 лет, отметил он.

Самолет действительно получился отличный, получился современный, универсальный. Мы на нем уже где только не были: и на Северном полюсе, и в Якутии, и в Индии, и в Архангельске, – самолет везде себя проявил отлично… Первые машины, скорее всего, полетят в Архангельск, будут работать как раз в арктической зоне… Мы сейчас уже строим первые три серийные машины рассказал Бренерман

Ранее в ОАК сообщили, что представители азиатских стран проявляют интерес к российским гражданским самолетам – особенно к Ил-114-300. Странам Юго-Восточной Азии требуется много таких самолетов, отметили в корпорации.