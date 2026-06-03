Москва3 июн Вести.Страны Азии проявляют интерес к российским гражданским самолетам, заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Вадим Бадеха в интервью ТАСС.

Наибольший интерес вызывает Ил-114-300. Странам Юго-Восточной Азии требуется много таких самолетов, отметил Бадеха.

Другие страны, проявляющие интерес к нашим самолетам, скорее рассматривают их как эксплуатанты. Это в первую очередь страны Азии приводит ТАСС слова Бадехи

По мнению главы ОАК, интересы превратятся в контракты после начала эксплуатации российских самолетов.

Бадеха заявил, что авиакомпании Индии могут закупить до 200 самолетов Ил-114-300 и SJ-100. Он подчеркнул, что после выхода на высокую серийность российские пассажирские самолеты смогут конкурировать с западными воздушными судами по цене.