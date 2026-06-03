Москва3 июн Вести.Несколько проектов по созданию тяжелых боевых беспилотников (БПЛА) находятся на завершающей стадии испытаний, заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Вадим Бадеха в интервью ТАСС.

Особый интерес ОАК вызывают тяжелые БПЛА, отметил Бадеха.

Все, что мы видим в массовом применении, немного не наш сегмент. Мы добились хороших результатов и не уступаем конкурентам в части тяжелых боевых беспилотников. У нас есть ряд проектов, которые применяются или находятся на завершающей стадии испытаний приводит ТАСС слова главы ОАК

Современные системы вооружений глубоко интегрированы с беспилотными авиационными системами, поэтому работа ОАК направлена на создание сетецентрических систем, которые позволяют действовать в группе с беспилотными авиационными системами (БАС), уточнил Бадеха.

Между тем заказчики получили от ОАК первые узкофюзеляжные самолеты Ту-214. Самолет вмещает до 210 пассажиров.