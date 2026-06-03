ОАК разрабатывает тяжелый беспилотник для гражданских нужд Бадеха: ОАК работает над тяжелым беспилотником для гражданских задач

Москва3 июн Вести.Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) разрабатывает тяжелую грузовую беспилотную платформу для гражданских нужд, заявил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха в интервью ТАСС.

Спрос на такие платформы может возникнуть в ближайшие пять-семь лет, когда эти системы станут экономически выгодными. Конкурировать с вертолетами пока бессмысленно, но через несколько лет такая конкуренция появится, причем к тому времени тяжелые платформы появятся на рынке, пояснил Бадеха.

В гражданке серьезный интерес может представлять тяжелая грузовая платформа. Мы над такой платформой работаем приводит ТАСС слова Бадехи

При этом несколько проектов по созданию тяжелых боевых беспилотников находятся на завершающей стадии испытаний.

Бадеха заявил, что ОАК начнет поставлять авиакомпаниям российские самолеты МС-21 и SJ-100 под новым единым брендом.