Москва5 июн Вести.Отрасль гражданской авиации должна стать полностью суверенной. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил глава Объединенной авиастроительной компании (ОАК) Вадим Бадеха.

По его словам, в последние годы были приняты правильные решения по консолидации рынка.

Это крайне чувствительная отрасль, она однозначно должна быть полностью суверенной. И сегодня мы вот этот суверенитет в авиастроении смогли сохранить сказал Будеха

Второй главной задачей он назвал создание передовых и технологичных самолетов, ничем не уступающих зарубежным аналогам.

Ранее глава Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Дмитрий Ядров заявил, что меморандум о поставках ста самолетов модели Ту-214 для авиакомпании S7 продолжает действовать.