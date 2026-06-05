Гендиректор ОАК пояснил, за счет чего выпуск самолетов вырастет на 30% Бадеха: рост выпуска самолетов в РФ идет за счет боевой авиации

Москва5 июн Вести.В России отмечается рост выпуск самолетов. Об этом в интервью для ИС "Вести" рассказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха на полях Петербургского международного экономического форума.

В этом году ОАК планирует нарастить выпуск самолетов на 25-30%.

У нас все идет по плану. Уже несколько лет мы существенным образом увеличиваем выпуск новых самолетов. В основном это боевая техника пояснил Бадеха

Гендиректор ОАК отметил, что у корпорации нет срывов ни по одной из программ. Вадим Бадеха заверил, что все производственные планы будут выполнены. Он также подчеркнул, что Россия является единственной страной в мире, которая самостоятельно может производить самолеты.

ПМЭФ-2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.