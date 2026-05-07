Чемезов: объем выпуска боевых самолетов с 2022 года увеличился в 2 раза

Чемезов сообщил о двукратном увеличении объема выпуска боевых самолетов Чемезов: объем выпуска боевых самолетов с 2022 года увеличился в 2 раза

Москва7 мая Вести.Объем выпуска боевых самолетов в России с 2022 года вырос в два раза. Об этом глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил президенту России Владимиру Путину.

Хотели бы отметить еще и наших авиаторов, авиастроителей. Объем выпуска боевых самолетов с 2022 года увеличился в два раза сказал Чемезов на встрече с главой государства

Глава Ростеха также отметил, что в прошлом году ОДК и ОАК начали испытывать Су-57 с современным двигателем. Истребитель обеспечивает сверхзвуковой полет без форсажа, а также может дольше летать без ремонтов.