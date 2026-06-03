Москва3 июнВести.Российский истребитель пятого поколения Су-57 принимает участие в реальных боевых действиях и подтверждает превосходство над зарубежными вооружениями. Об этом заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Вадим Бадеха.
В беседе с ТАСС он отметил, что зарубежные заказчики видят преимущество российского военного воздушного судна.
Су-57 - это единственный самолет пятого поколения, который принимает участие в реальных боевых действиях и подтверждает превосходство на поле боя, в том числе над лучшими зарубежными системами, воздушными и наземными видами вооруженийсообщил Бадеха
Он также добавил, что на завершающей стадии испытаний находятся несколько проектов по созданию тяжелых боевых беспилотников (БПЛА). По его словам, современные системы вооружений глубоко интегрированы с беспилотными авиационными системами.
Бадеха ранее рассказал, что ОАК начала разработку опытного образца истребителя 5-го поколения Су-75 Checkmate.