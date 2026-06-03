В ОАК рассказали о превосходстве Су-57 над лучшими зарубежными вооружениями ОАК: Су-57 на поле боя подтверждает превосходство над зарубежными вооружениями

Москва3 июн Вести.Российский истребитель пятого поколения Су-57 принимает участие в реальных боевых действиях и подтверждает превосходство над зарубежными вооружениями. Об этом заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Вадим Бадеха.

В беседе с ТАСС он отметил, что зарубежные заказчики видят преимущество российского военного воздушного судна.

Су-57 - это единственный самолет пятого поколения, который принимает участие в реальных боевых действиях и подтверждает превосходство на поле боя, в том числе над лучшими зарубежными системами, воздушными и наземными видами вооружений сообщил Бадеха

Он также добавил, что на завершающей стадии испытаний находятся несколько проектов по созданию тяжелых боевых беспилотников (БПЛА). По его словам, современные системы вооружений глубоко интегрированы с беспилотными авиационными системами.

Бадеха ранее рассказал, что ОАК начала разработку опытного образца истребителя 5-го поколения Су-75 Checkmate.