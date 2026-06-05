Москва5 июн Вести.Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 может выполнять функции воздушного командного пункта, координируя действия других боевых единиц, включая беспилотные летательные аппараты. Об этом ТАСС сообщили в госкорпорации "Ростех".

Представители корпорации охарактеризовали Су-57 как "высокоинтеллектуальный самолет", оснащенный передовым бортовым компьютером и имеющий широкую номенклатуру современного и перспективного вооружения. Возможность интеграции с беспилотными системами делает истребитель ключевым элементом сетецентрических военных операций.

Ранее на встрече с руководителями мировых информационных агентств президент РФ Владимир Путин дал высокую оценку боевой машине, назвав Су-57 лучшим военным самолетом в мире.