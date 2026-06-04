Путин назвал Су-57 лучшим истребителем пятого поколения в мире Путин: лучший в мире истребитель Су-57 мог быть российско-индийским

Москва4 июн Вести.Президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств в Константиновском дворце рассказал, как создавался истребитель Су-57. Он назвал его лучшим в мире на сегодняшний день.

Мы развиваемся, подчеркнул глава российского государства.

Это машина пятого поколения. Наши индийские друзья тогда сказали, давайте вы сами, а мы посмотрим. В принципе, этот самолет мог быть нашим совместным производством напомнил президент историю создания этого самолета

При этом глава российского государства подчеркнул, что Россия готова Индии этот самолет поставлять, развивать этот проект совместно дальше.

Здесь нет ограничений, у нас нет никаких ограничений. То же самое касается и систем ПВО продолжил Путин

Глава российского государства отметил, что с системами противовоздушной обороны важно создавать комплексную систему, которая будет работать по всем высотам, по разным целям, как низколетящим, так и медленно летящим, и высоколетящим. И управлять всей системой ПВО в режиме реального времени должна одна информационная система.

Непростая задача, высокотехнологичная. Сейчас мы работаем у себя, совершенствуем эту систему. [Нарабатываем] Просто уникальный опыт, уникальный. Такого опыта нигде нет отметил Путин

И этим опытом Россия готова делиться со своими друзьями – и с Индией, и с Китаем. Такая работа идет и будет продолжаться, заверил президент России индийского журналиста, задавшего вопрос о военном сотрудничестве. При этом, добавил Путин, Россия не вмешивается в тонкие отношения между Индией и Китаем.