Россия и ряд стран обсуждают производство истребителей пятого поколения РФ обсуждает с ближневосточными странами создание истребителей пятого поколения

Москва26 мая Вести.Россия продолжает консультации с рядом государств Ближнего Востока по вопросам совместной разработки и производства авиационной техники, включая самолеты пятого поколения. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

Представители ФСВТС на полях выставки World Defense Show 2026 в Эр-Рияде отметили ТАСС, что переговорный процесс находится на стадии предварительной проработки.

Переговоры с представителями стран Ближнего Востока по вопросам совместной разработки и производства авиационной техники, включая самолеты пятого поколения и современные средства поражения, действительно продолжаются. Данные консультации проходят в конструктивном ключе заявили в пресс-службе

По данным службы, в настоящее время стороны обсуждают возможные форматы сотрудничества, распределение производственных компетенций и другие параметры взаимодействия.

Выставка World Defense Show 2026 проходит в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и посвящена современным разработкам в сфере обороны и безопасности.

Ранее сообщалось о планах Индии по приобретению российских истребителей пятого поколения Су-57. Власти рассматривают возможность закупить до 40 таких самолетов.