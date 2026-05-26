ФСВТС: Россия продолжает сотрудничество с Ираном, ОАЭ, Сирией и странами Африки Шугаев назвал ключевых партнеров РФ в сфере военно-технического сотрудничества

Москва26 мая Вести.Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в интервью журналу "Глобальная безопасность" обозначил приоритетные направления внешнеэкономической деятельности в оборонной сфере. По его словам, крупнейшими партнерами России в области ВТС являются Индия, Китай и Алжир.

Глава ФСВТС подчеркнул стабильность этого сотрудничества:

Вне зависимости от периодических изменений масштабов взаимодействия с ними тройка наших традиционных партнеров остается постоянной отметил Шугаев

Помимо этого, Россия продолжает активно работать со странами Ближнего Востока и Африки, включая Иран, ОАЭ, Египет, Сирию, Эфиопию и другие государства. Особое внимание Шугаев уделил партнерству с Индией, где успешно реализуются программы совместного производства и лицензионного выпуска российских вооружений.