Москва26 маяВести.Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в интервью журналу "Глобальная безопасность" обозначил приоритетные направления внешнеэкономической деятельности в оборонной сфере. По его словам, крупнейшими партнерами России в области ВТС являются Индия, Китай и Алжир.
Глава ФСВТС подчеркнул стабильность этого сотрудничества:
Вне зависимости от периодических изменений масштабов взаимодействия с ними тройка наших традиционных партнеров остается постояннойотметил Шугаев
Помимо этого, Россия продолжает активно работать со странами Ближнего Востока и Африки, включая Иран, ОАЭ, Египет, Сирию, Эфиопию и другие государства. Особое внимание Шугаев уделил партнерству с Индией, где успешно реализуются программы совместного производства и лицензионного выпуска российских вооружений.