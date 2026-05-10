Москва10 мая Вести.Россия сотрудничает не только с Китаем, но и со странами Глобального Юга, в частности с Индонезией, Вьетнамом и Индией. Об этом рассказал председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов.

В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что экономика КНР выделяется на фоне государств Глобального Юга, но Москва налаживает связи и с другими динамично развивающимися государствами.

Индонезия, например, - одна из крупнейших по численности населения стран мира. Потенциал сотрудничества с Джакартой видится главным образом в технологической области … Медленно, но растет объем российско-вьетнамской торговли сообщил Титов

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин могут сделать серьезный шаг вперед в нефтегазовом сотрудничестве.